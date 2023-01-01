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Украина за год экспортировала товаров на $44 миллиарда
Украина в 2022 году была основным получателем экспорта вооружений из Германии, за ней следуют Нидерланды и США, сообщило министерство экономики и защиты климата ФРГ (BMWK), передаёт dw.com
В общей сложности, согласно предварительным данным, в прошлом году было выдано индивидуальных разрешений на экспорт оружия на сумму 8,36 миллиарда евро.
Из этой суммы более четверти - 2,24 миллиарда евро - пришлось на Украину.
По сравнению с 2021 годом общая стоимость выданных разрешений снизилась почти на один миллиард евро. Тогда Германия одобрила экспорт вооружений на сумму 9,35 миллиарда евро.
- Вчера, 21:47
- DTV
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