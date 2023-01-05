Силы противовоздушной обороны России в минувшем году зафиксировали более 2 тысяч самолетов-разведчиков и свыше десяти стратегических бомбардировщиков иностранных государств, сообщили в Минобороны РФ, передаёт eadaily.com
«В ходе несения боевого дежурства по ПВО в 2022 году дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более двух миллионов воздушных объектов. Из них — более 600 тысяч иностранных самолетов, свыше 2 тысяч самолетов-разведчиков и более 10 боевых стратегических бомбардировщиков», — сказано в сообщении.
«При этом дежурные силы приводились в готовность более 4 тысяч раз, что является наглядным показателем высокой напряженности боевого дежурства в радиотехнических войсках», — отмечено в сообщении.
По данным ведомства, «сегодня на вооружении радиотехнических войск (РТВ) состоят современные и перспективные радиолокационные средства „Небо-М“, „Подлет“, „Каста-ВМ“, „Наблюдатель-ФСРиКВП“, „Обновление“ и комплексы средств автоматизации „Фундамент-М“».
Их комплексное применение «позволяет обнаруживать и сопровождать любые средства воздушно-космического нападения — от малоразмерных беспилотных летательных аппаратов до гиперзвуковых ракет не только в воздухе, но и в космосе», отмечено в сообщении.
Эта техника эксплуатируется «с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции и в Сирийской Арабской Республике», сообщили в Минобороны.