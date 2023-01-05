Dnestr.TV

 
0

Силы ПВО России в 2022 году обнаружили более 2 тысяч самолётов-разведчиков

Силы ПВО России в 2022 году обнаружили более 2 тысяч самолётов-разведчиков
Иллюстрация: rt.com

Силы противовоздушной обороны России в минувшем году зафиксировали более 2 тысяч самолетов-разведчиков и свыше десяти стратегических бомбардировщиков иностранных государств, сообщили в Минобороны РФ, передаёт eadaily.com

«В ходе несения боевого дежурства по ПВО в 2022 году дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более двух миллионов воздушных объектов. Из них — более 600 тысяч иностранных самолетов, свыше 2 тысяч самолетов-разведчиков и более 10 боевых стратегических бомбардировщиков», — сказано в сообщении.

«При этом дежурные силы приводились в готовность более 4 тысяч раз, что является наглядным показателем высокой напряженности боевого дежурства в радиотехнических войсках», — отмечено в сообщении.

По данным ведомства, «сегодня на вооружении радиотехнических войск (РТВ) состоят современные и перспективные радиолокационные средства „Небо-М“, „Подлет“, „Каста-ВМ“, „Наблюдатель-ФСРиКВП“, „Обновление“ и комплексы средств автоматизации „Фундамент-М“».

Их комплексное применение «позволяет обнаруживать и сопровождать любые средства воздушно-космического нападения — от малоразмерных беспилотных летательных аппаратов до гиперзвуковых ракет не только в воздухе, но и в космосе», отмечено в сообщении.

Эта техника эксплуатируется «с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции и в Сирийской Арабской Республике», сообщили в Минобороны.

  • Сегодня, 08:54
  • DTV
  • Просмотров: 22
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Арбитражный суд ПМР аннулировал лицензии "Линксервиса ...
  • Внимание: фейки!
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Арбитражный суд ПМР аннулировал лицензии "Линксервиса ...
  • Внимание: фейки!
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна