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На Украине предложили узаконить «дерусификацию» ради борьбы с Пушкиным

На Украине предложили узаконить «дерусификацию» ради борьбы с Пушкиным

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что в Верховную Раду поступил законопроект, направленный на дерусификацию.

Он подчеркнул, что проект уже одобрило правительство, сообщает Газета.ru

«Он позволит продолжить законным способом процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина, который уже происходил в прошлом году», — приводит слова Ткаченко издание «Укринформ».

Отмечается, что если документ будет принят, то власти получат возможность в оперативном порядке сносить памятники и переименовывать улицы, посвященные русским деятелям науки и культуры.

Напомним,31 декабря в Киеве неизвестные разрисовали краской самый большой на Украине памятник русскому поэту Александру Пушкину.

За день до этого в городе Краматорск Донецкой народной республики демонтировали бюст Пушкина.
  • Сегодня, 09:15
  • DTV
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