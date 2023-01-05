Парень из Молдовы публикует в соцсетях видео, в которых рассказывает, что он получает в день от 60 до 100 евро, занимаясь попрошайничеством во Франции, сообщает newsmaker.md
Уроженец Молдовы завел канал в TikTok, где публикует видео о том, как он занимается попрошайничеством в Ницце. Одетый в одежду известных брендов парень по имени Денис переодевается в укромном месте в более простую одежду, измазывает себя сажей и садится в людных местах на асфальт с картонкой, на которой написано «На еду и жизнь подайте, пожалуйста. Спасибо».
Затем «самый элитный бомж в Европе», как он себя называет, снимает на свой телефон iPhone 12 Pro Max, что ему сегодня удалось заработать. Парень показывает еду из McDonald’s, гамбургеры или другую пищу из ресторанов, которой угощают его прохожие. В день ему подают до 100 евро.
На некоторых видео, отвечая на комментарии, в которых его упрекают в безделии, он говорит о том, что ему незачем работать за копейки. Также он дает уроки того, как зарабатывать попрошайничеством в Европе. Видео, которые публикует newsmaker.md, содержат нецензурную лексику.