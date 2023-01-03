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Евросоюз изучает водоросли как возможный пищевой резерв

Евросоюз изучает водоросли как возможный пищевой резерв

Проект осуществляется возле ветропарка в 50 км от побережья Бельгии. На морской станции в порту Остенде группа ученых Гентского университета ухаживает за семенами сахаристой ламинарии, которую можно возделывать в промышленных масштабах, передает euronews.com

Для этого не нужны земля и пресная вода, а солнечный свет и всё остальное и так есть в океане. Эти водоросли, называемые также морской капустой, представляют собой ценный источник белка, но их не везде разрешено употреблять в пищу.

«Чтобы помочь этой индустрии развиваться, в Европе нужно упростить законодательство, например, признав морские водоросли пищевым продуктом. Необходимо также лучше финансировать исследования в этом направлении, что позволит нам выращивать местные виды в нашей природной среде», - сказала Джессика Кнуп.

Кроме этой бельгийки в проекте UNITED 2020 участвуют представители Нидерландов, Дании, Германии и Греции. Группа получила на свои разработки 9 млн евро от Европейской комиссии и партнёров из частного сектора. Эта отрасль может создать к 2030 году 115 тыс рабочих мест.

В успехе производства еды из водорослей заинтересованы также вледельцы ветряных электростанций и ряда других предприятий, предлагающие для него свои технологические решения.

«Мы выращиваем морские водоросли в 50 км от берега, где их сложно контролировать и собирать. Но в этом нам помогают подводные роботы. Есть много стартапов и исследовательских проектов, которые занимаются биопереработкой даров моря не только в еду и корм, но и в материалы для косметики и фармацевтики", - сказал исследователь из Гента Оливье де Клерк.

В качестве баз для экологически чистого проекта UNITED 2020 выбраны ветряки, потому что в акватории, прилегающей к их платформам, не разрешено ни рыболовство, ни судоходство. Учёные надеются, что рядом с фермами для водорослей будет налажено аквакультурное производство устриц, мидий и гребешков, а также будут восстановлены естественные экосистемы.
  • Сегодня, 09:54
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