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Кевин Маккарти избран спикером Палаты представителей Конгресса США

Кевин Маккарти избран спикером Палаты представителей Конгресса США

Палата представителей США с 15-й попытки избрала республиканца Кевина Маккарти новым спикером, следует из результатов голосования, передаёт РИА Новости

Согласно результатам голосования, которое транслировали все ведущие американские телеканалы, Маккарти получил 216 голосов. Его основной соперник — демократ Хаким Джефрис — заручился поддержкой 211 конгрессменов. Еще шесть законодателей предпочли не отдавать свои голоса ни за кого.

Этот пост считается третьим по значимости в США. Без его назначения работа палаты несколько дней остается парализованной, поскольку законодатели не могут принести присягу и, как следствие, перейти к законотворческому процессу.

Маккарти и Украина

Маккарти в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс предупреждал, что республиканцы в случае победы перестанут предоставлять Украине неограниченную помощь. Он высказывался против "открытых чеков" для Киева и призывал соотносить эти траты с экономической ситуацией в США.

Новый спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил во время заседания палаты представителей, что намерен остановить «расточительные» расходы Вашингтона и рост госдолга страны, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что «нет ничего более важного, чем дать возможность американским семьям жить и наслаждаться жизнью, которой они заслуживают», поэтому нужно «прекратить расточительные расходы Вашингтона», снизить цены на продовольствие, топливо, автомобили и жилье.

Как сообщает Fox News, Маккарти также согласился отказаться от любых переговоров о расходах с сенатом до тех пор, пока сенат не примет свои собственные законопроекты о расходах, а также согласился не увеличивать лимит долга без сокращения расходов или других реформ, создать комитет для изучения использования правительства в качестве оружия против граждан США и гарантировать, что никакие счета не будут вынесены на обсуждение, пока не пройдет не менее 72 часов.
  • Сегодня, 11:28
  • DTV
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