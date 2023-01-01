Уровень воды в реке Днестр поднимется. С таким предупреждением выступила Государственная гидрометеорологическая служба, сообщает point.md со ссылкой на rupor.md
В ведомстве пояснили, что это связано с повышением расхода воды, сбрасываемой из Днестровского водохранилища.
«В связи с увеличением среднесуточного расхода воды, сбрасываемой из Днестровского водохранилища (Украина) до 450 м3/с, в реке Днестр в период с 6 по 9 января прогнозируется повышение уровня воды в секторе г. Сороки – г. Дубоссары на 0,8 – 1,5 м», – отметили в ГГС.