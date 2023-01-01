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Молдова скупает почти всю живую рыбу, которую экспортирует Украина

Молдова скупает почти всю живую рыбу, которую экспортирует Украина

В январе-ноябре 2022 Украина экспортировала 897 тонн живой рыбы, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого - 2021 года.

Таковы данные Государственной таможенной службы Украины, передает mybusiness.md

В денежном эквиваленте экспорт живой рыбы за 11 месяцев 2022 года вырос на 76% по сравнению с таким же периодом 2021 года – до $1,1 млн.

Львиную долю украинской живой рыбы в январе-ноябре 2022 года покупала Молдова (93,3%). На порядок меньше Израиль (4,2%) и Польша (1,6%).
  • Сегодня, 12:14
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