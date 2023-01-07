Презентация художественного сборника под названием Adetlerin şen ötmesi ("Традиций веселое звучание") состоялась накануне Рождества в Художественной галерее Комрата. В книге собраны как авторские, так и народные песни и стихотворения, а также колядки. Многим из них – более 200 лет.
Идея создания сборника принадлежит Главному управлению культуры Гагаузии. Несколько лет назад в ведомство стали поступать вопросы о том, где можно найти колядки на гагаузском языке. Таких изданий в Гагаузии в то время не было, передаёт sputniknews
Тогда специалисты собрали все произведения, имеющиеся в библиотеке, а также использовали песни, записанные в студии звукозаписи и исполненные жителями Гагаузии. Сборник необходим в целях сохранения и передачи молодому поколению традиций гагаузского народа.
В книге использованы иллюстрации воспитанников художественных школ Комрата, Чадыр-Лунги и Вулканешт. Был объявлен конкурс рисунков на тему Нового года и Рождества, и лучшие рисунки вошли в сборник.
"То, что есть в этой книге, это наше достояние. Благодаря таким книгам, благодаря таким детям и благодаря авторам, которые здесь напечатались, наша гагаузская культура продвигается не только в Молдове, но и по всему миру", – сказала башкан Гагаузии Ирина Влах.
Книга издана тиражом в 1 тысячу экземпляров. Оплачен тираж из средств Фонда по спасению гагаузского языка.
У гагаузов колядки традиционно проходят в рождественский сочельник – вечером с 6 на 7 января. Также колядки проходят в ночь на 14 января. Традиционно в колядках участвуют дети и юноши, которые посещают каждый дом, исполняют колядки, желают хозяевам здоровья, урожая, успехов.