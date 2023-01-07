Снеговик высотой 18 метров, сделанный из 2000 кубометров снега, становится визитной карточкой Харбина, сообщает moya-planeta.ru информагентство «Синьхуа».
В первый раз такую скульптуру возвели в прошлом году, накануне Олимпиады, которая проходила в Китае. Снеговик как бы приветствовал всех гостей страны. Скульптура так понравилась людям, о ней столько раз писали СМИ и пользователи соцсетей во всем мире, что в этом году было решено повторить опыт.
Над снеговиком трудились 120 профессиональных скульпторов и рабочих. Он установлен у местной достопримечательности — музыкального парка Харбина, туристического центра на набережной реки Сунгари. Каждую зиму в городе проходит ежегодный фестиваль снежных и ледяных скульптур. В прошлом году на снеговика приходили посмотреть около 3000 человек каждый день — на этот раз организаторы собираются побить рекорд.
В Китае новогодние каникулы обычно приходятся на конец января-начало февраля — именно в это время отмечается Новый год по восточному календарю. В 2023-м год Кролика наступит 21 января.