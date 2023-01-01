Исследователи университета Ла-Троб разработали алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), который может работать вместе с дорогостоящими и потенциально предвзятыми устройствами для тестирования дыхания в пабах и клубах. Об этом сообщает на своих страницах Medical Xpress, передаёт med-heal.ru
Технология может мгновенно определить, превысил ли человек разрешенный лимит алкоголя, используя только 12-секундную запись его голоса.
В статье, опубликованной в журнале Alcohol, исследование, проведенное аспирантом Абрахамом Альбертом Бонелой под руководством профессоров Эммануэля Кунче и доцента Чжэнь Хе из Центра исследований алкогольной политики и факультета компьютерных наук и информационных технологий Университета Ла Троб, описывает разработку аудио Алгоритма глубокого обучения на основе определения алкогольного опьянения (ADLAIA), который может определить состояние опьянения человека на основе 12-секундной записи его речи.
По словам Альберта Бонелы, острая алкогольная интоксикация ухудшает когнитивные и психомоторные способности, что приводит к различным опасностям для общественного здоровья, таким как дорожно-транспортные происшествия и насилие, связанное с алкоголем.
«Людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, обычно идентифицируют путем измерения концентрации алкоголя в крови (BAC) с помощью алкотестеров, которые являются дорогостоящими и трудоемкими», — сказал Альберт Бонела.
Алгоритм был разработан и протестирован с использованием базы данных из 12 360 аудиоклипов нетрезвых и трезвых ораторов. По словам исследователей, ADLAIA смогла идентифицировать нетрезвых ораторов — с BAC 0, 05% или выше — с точностью почти 70%. Алгоритм имел более высокую производительность почти на 76% при выявлении говорящих в состоянии алкогольного опьянения с BAC выше 0,12%.
Исследователи предполагают, что одним из потенциальных будущих применений ADLAIA может стать интеграция в мобильные приложения и использование в средах (таких как бары и спортивные стадионы) для получения мгновенных результатов о состоянии опьянения людей.
«Возможность идентифицировать людей в состоянии алкогольного опьянения исключительно на основе их речи была бы гораздо более дешевой альтернативой существующим системам, где тестирование на алкоголь по запаху изо рта в этих местах является дорогостоящим и часто ненадежным», — сказал Альберт Бонела.
После дальнейшего улучшения общей производительности ADLAIA можно будет интегрировать в мобильные приложения и использовать в качестве предварительного инструмента для выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, полагают ученые.