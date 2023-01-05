У 19-летнего вездехода целый ряд дорогостоящих доработок. В Греции старую Lada Niva продают по цене нового BMW. Владелец российского автомобиля потратился на необычный тюнинг: у «Нивы» кастомная подвеска, перешитый салон, тормозные механизмы Porsche, а под капотом турбомотор увеличенного рабочего объёма, способный работать на трёх видах топлива. Снаружи трёхдверка выделяется расширителями арок, 22-дюймовыми колёсами, оптикой, решёткой радиатора и гербами Российской Федерации на передних крыльях, пишет motor.ru.
Владелец внедорожника из города Игуменицы уверяет, что с имеющимися доработками Lada Niva 2004 года выпуска ведёт себя, как «повседневный спортивный автомобиль», а после ребилда с целым рядом гоночных деталей пробег не превышает 4600 километров. Любопытно, что основой послужила карбюраторная «Нива» ВАЗ-21213.
Изначально «атмосферник» объёмом 1690 кубических сантиметров развивал 82 лошадиные силы, но после увеличения рабочего объёма до 1,8 литра, замены систем охлаждения, питания и впуска отдача на бензине возросла до 210 лошадиных сил. На сжиженном газе мощность составляет 175 лошадиных сил, а на метаноле — все 300 лошадиных сил. Об усилении трансмиссии ничего не сказано: тяга передаётся через штатную 5-ступенчатую «механику».
Доработки ходовой части свелись к занижению подвески, расширению колеи, переходу на гигантские дисковые тормоза от Porsche. Однако сзади остался неразрезной мост, так что разговоры от «спорткаровской управляемости» остаются на совести владельца. В салоне появилась красная кожа, в списке опций гидроусилитель руля, кондиционер, центральный замок и аудиосистема с сенсорным экраном.
За 19-летний российский автомобиль владелец хочет выручить 31 тысячу фунтов стерлингов (эквивалент 2,7 миллиона рублей или 35 тысяч евро). Сравнимо в Греции стоят новые BMW 1-Series в небогатых версиях 118i или 118d.