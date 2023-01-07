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Microsoft готовит последнее обновление для популярных Windows

Microsoft готовит последнее обновление для популярных Windows

Во вторник, 10 января, Microsoft выпустит последний патч безопасности для Windows 7 и Windows 8.1, после чего официальная поддержка этих операционных систем будет прекращена. Об этом сообщает портал gHacks.

Пользователи смогут продолжить пользоваться своими компьютерами, однако отсутствие новых патчей с исправлениями может поставить безопасность устройства под управлением Windows 7 или 8.1 в опасность.

Несмотря на это, энтузиасты с платформы 0patch ранее объявили, что будут поддерживать Windows 7 по крайней мере до 2025 года, выпуская для этой операционной системы патчи безопасности. Они также анонсировали поддержку Microsoft Edge для Windows 7 до января 2025 года.

Windows 7 и 8.1 вышли в 2009 и 2013 годах соответственно. На протяжении многих лет даже после выхода более свежих версий Windows 7 оставалась лидирующей по количеству активных пользователей.
gazeta.ru
  • Вчера, 17:51
  • DTV
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