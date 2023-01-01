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Украина открыла еще один КПП на границе с Румынией

Украина открыла еще один КПП на границе с Румынией
Фото: Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины

Еще один пункт пропуска открылся на украинско-румынской границе, он предназначен для тех, кто пересекает ее на поезде. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины.

"В Закарпатье открыли еще один международный пункт пропуска через государственную границу для железнодорожного пассажирского сообщения. Пункт работает на базе железнодорожной станции Рахов для граждан, следующих в или из Румынии на поезде", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минреинтеграции уточнили, что этот пункт пропуска будет работать круглосуточно, но только в период действия военного положения и 90 дней после его отмены.

Кроме того, для выезда в Румынию украинцы могут воспользоваться такими пунктами пересечения государственной границы, которые функционируют в условиях военного положения.

1. КПП "Солотвино - Сигету-Мармацией". Пункт работает круглосуточно. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных средств до 3,5 тонн, а также легковых автомобилей и пешеходов.

2. «Порубное – Сирет». Пункт работает круглосуточно. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных, грузовых средств, а также пешеходов.

3. «Дьяково – Халмеу». Пункт работает круглосуточно. Разрешается пропуск пассажирского, грузового автотранспорта, пассажирских автобусов, легковых автомобилей и пешеходов.

4. "Красноильск - Викову-де-Сус". Пункт работает с 08:00 до 20:00. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных средств до 3,5 тонн и переход в пешем порядке.

Украина увеличивает число пунктов пропуска на границе с Румынией. КПП "Красноильск - Викову-де-Сус", открытый 10 ноября, стал на ней вторым, где можно оформлять коммерческие грузы.
  • Вчера, 18:19
  • DTV
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