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Резонансный проект пенсионной реформы Франции представят 10 января

Резонансный проект пенсионной реформы Франции представят 10 января
Фото: Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Правительство Франции представит 10 января проект реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста и вызвавшей протесты в обществе. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM, передает ТАСС.

По его информации, премьер-министр Элизабет Борн подробно изложит положения проекта реформы в ходе заседания Совета министров (правительства). Власти планируют внести документ на рассмотрение Национального собрания (нижней палаты) парламента не позднее 30 января. "В воскресенье премьер проводит обсуждение по этой теме с представителями правительства. Планирyется, что в течение сегодняшнего дня кабмин окончательно согласует все пункты законопроекта", - отметил источник в окружении Борн.

Представители крупнейших профсоюзов уже предупредили, что намерены организовать новые демонстрации протеста и убедить правительство отказаться от идеи пенсионной реформы. Согласно данным МВД Франции, почти 5 тыс. сторонников движения "желтых жилетов" приняли участие в субботу в акциях протеста против пенсионной реформы, роста инфляции и цен на энергоносители. Акции прошли в Париже, Авиньоне, Мюлузе, Страсбурге, Тулузе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в новогоднем обращении заявил, что в центре внимания властей в 2023 году будет подготовка пенсионной реформы, принятие которой было отложено несколько лет назад из-за массовых протестов. По мнению президента, французы должны работать дольше, чтобы сохранить систему социального обеспечения. Новые правила, которые вступят в силу в конце лета, предусматривают повышение пенсионного возраста с 62 до 65 лет.

  • Вчера, 18:23
  • DTV
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