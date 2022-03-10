Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) установило предельные тарифы на регулярные пассажирские районные и межрайонные перевозки, сообщает sputniknews.ru
"В соответствии с пунктами 6,7 решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова № 9 от 10.03.2022, публикуем информацию о предельных ценах, которые могут применяться операторами автомобильных перевозок", – сообщили в ведомстве.
Новые тарифы вступили в силу, начиная с 9 января.
Так, для межрайонных/междугородних перевозок новый тариф составит:
79 банов/км для категории комфорта II степени (ранее было 78 банов/км); 89 банов/км для категории комфорта I степени (тариф не изменился).
На внутрирайонных (местных) рейсах:
89 банов/км для категории комфорта II степени (ранее было 88 банов/км); 99 банов/км для категории комфорта I степени (тариф не изменился).
Тариф основан на средней цене на нефтепродукты в период с 31 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.