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В Молдове подорожали междугородние перевозки

В Молдове подорожали междугородние перевозки

Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) установило предельные тарифы на регулярные пассажирские районные и межрайонные перевозки, сообщает sputniknews.ru

"В соответствии с пунктами 6,7 решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова № 9 от 10.03.2022, публикуем информацию о предельных ценах, которые могут применяться операторами автомобильных перевозок", – сообщили в ведомстве.

Новые тарифы вступили в силу, начиная с 9 января.

Так, для межрайонных/междугородних перевозок новый тариф составит:

79 банов/км для категории комфорта II степени (ранее было 78 банов/км);
89 банов/км для категории комфорта I степени (тариф не изменился).

На внутрирайонных (местных) рейсах:

89 банов/км для категории комфорта II степени (ранее было 88 банов/км);
99 банов/км для категории комфорта I степени (тариф не изменился).

Тариф основан на средней цене на нефтепродукты в период с 31 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.
  • Сегодня, 09:49
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