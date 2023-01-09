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Только 5,4% вывезенного с Украины зерна доставили бедным странам

Только 5,4% вывезенного с Украины зерна доставили бедным странам

Почти 17 млн тонн сельхозпродукции вывезено по морскому гуманитарному коридору из портов Украины с начала реализации "зерновой сделки". Лишь 5,4% от общего объема продовольствия доставлено бедным странам, которые в нем остро нуждаются, сообщил в понедельник глава Минсельхоза Турции Вахит Киришчи, сообщает ТАСС

"По состоянию на 8 января по зерновому коридору на 633 судах вывезено 16,9 млн тонн сельхозпродукции, в том числе зерна. Только 5,4% из этого объема доставлено самым бедным странам, которые испытывают в нем нужду", - сказал министр.

Эрдоган подтвердил, что половина украинского зерна оседает в Европе

От 44% до 46% сельскохозяйственной продукции, вывозимой из украинских портов и предназначавшейся бедным странам, оказывается в государствах Европы, не доезжая до голодающих жителей Африки. Такие данные привел президент Турции Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TRT, передаёт ren.tv

В результате Турция поможет кормить голодающие страны российским зерном.

"Господин (президент РФ Владимир) Путин говорит: "Мы готовы отдавать зерно бесплатно, а вы отправляйте его бедным странам Африки". Мы отвечаем, что готовы брать зерно, перерабатывать его в муку и затем направлять в африканские государства", – поделился Эрдоган.

Также турецкий лидер заверил, что страна намерена поддерживать поставки бедным странам Африки по зерновому коридору.

Очередное обсуждение поставок Российского зерна в Африку состоялось 4 декабря в телефонном разговоре Владимира Путина с Тайипом Эрдоганом.
  • Сегодня, 10:10
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