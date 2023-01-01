В ходе рабочего совещания при Президенте ПМР Министр внутренних дел доложил Главе государства о криминогенной ситуации в новогодне-рождественский период, сообщает пресс-служба Президента ПМР
По словам Виталия Нягу, в праздничные дни 174 сотрудника милиции были задействованы в обеспечении правопорядка при проведении 27 культурно-массовых мероприятий. Еще 80 милиционеров охраняли общественный порядок во время рождественских богослужений, которые прошли в ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах Приднестровья.
Руководитель ведомства также рассказал, что в период с 1 по 8 января текущего года в дежурные части органов внутренних дел поступило 98 заявлений о совершенных преступлениях, 1 из которых – кражи. 80 фактов нарушения закона было раскрыто по горячим следам. Раскрываемость – 81%.
В первую неделю 2023 года зарегистрировано 46 ДТП, в которых пострадали 10 человек.
Сотрудники ГУпЧС восемь раз выезжали для тушения пожаров, 46 вызовов аварийно-спасательных бригад были связаны с разного рода затруднительными ситуациями, в которых оказались граждане. В республике развернуты пункты обогрева. В отчетном периоде ими воспользовались порядка трех десятков человек.
В связи с изменением погодных условий на дорогах республики было задействовано 38 единиц техники. Сотрудниками коммунально-дорожных служб израсходовано 637 тонн песчано-солевой смеси.
Вадим Красносельский поблагодарил личный состав подразделений МВД за службу, отметив, что праздничные дни прошли в республике спокойно.
Поставлены задачи на текущий и предстоящий период, в том числе по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время крещенских купаний.