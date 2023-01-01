Рейтинг возглавляют Швеция и Финляндия, которые могут похвастаться одной из самых низких долей курильщиков в Европе и очень физически активным населением, в результате чего ожидаемая продолжительность жизни составляет 83 года и 82 года соответственно, передает mybusiness.md
Тем не менее, удивительно, что Молдова оказалась на третьем месте, несмотря на то, что является самой бедной страной в Европе (хотя Украина почти наверняка недавно обогнала ее по этой сомнительной чести), и особенно хорошо, поскольку ее население является одним из самых физически активных в Европе.
«Молдова — третья самая здоровая страна; это связано с низким уровнем ожирения, который является вторым по величине в Европе. Эти низкие уровни можно объяснить [очень низким] процентом недостаточно активного населения, которое, по данным ВОЗ, является самым низким в Европе», — говорится в пресс-релизе SnuffStore.
Точно так же Беларусь имеет очень похожий профиль и уступает Молдове по доле населения, которое поддерживает себя в форме за счет физической активности, поддерживаемой щедрыми расходами государства на спорт.
«В Беларуси один из самых низких уровней гиподинамии, и с более чем 23 000 спортивных объектов (это 2,5 на каждую 1000 человек) ясно, что там нет недостатка в активности. Там также есть пять врачей на 1000 человек, что выше среднего. Белорусы курят и пьют больше, чем другие народы; тем не менее, они по-прежнему имеют уровень ожирения ниже среднего и низкий уровень депрессии», — сообщает SnuffStore.
Тем не менее, и в Молдове, и в Беларуси столько вредных привычек, что ожидаемая продолжительность жизни в обеих странах на десять лет меньше, чем у двух скандинавских лидеров с 72 и 73 годами соответственно. Во всех остальных странах первой десятки ожидаемая продолжительность жизни превышает 80 лет.
В то время как молдаване выпивают всего 7,5 литров алкоголя в год, что мало по европейским меркам, белорусы пьют гораздо больше, потребляя в среднем 11,4 литра алкоголя в год, опережая французов, которые потребляют 10,4 литра и являются вторым самым пьяным населением в мире.
И обе страны являются заядлыми курильщиками по сравнению с остальными странами первой десятки: 25,3% молдаван пристрастились к табаку, а в Беларуси этот показатель еще выше (30,5%), что в два-три раза больше, чем в других европейских странах. Из первой десятки только Швейцария приближается к сопоставимым уровням курения, где курят 25,5% населения.