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В 2023 году в Приднестровье сохранится действующий валютный коридор

В 2023 году в Приднестровье сохранится действующий валютный коридор

В 2023 году Приднестровский республиканский банк сохранит валютный коридор, который действовал все последние годы, – 16,1-16,5 рублей за доллар США. Курс рубля при необходимости будет изменяться в рамках этого коридора, сообщает novostipmr.com

Как отмечается в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год, такое решение позволит поддержать конкурентоспособность приднестровских экспортеров, обеспечить финансовую стабильность и сохранить активность на потребительском рынке республики.

При этом параметры денежно-кредитной политики могут быть пересмотрены в случае резких, кардинальных изменений ситуации вокруг Приднестровья.

Среди основных рисков для ПМР Центробанк называет: усугубление геополитической напряженности в регионе; логистические трудности; волатильность на сырьевых рынках; проблемы с проведением внешнеэкономических платежей.

Как и в предыдущие годы, одним из важных направлений работы ПРБ в 2023 году останется повышение финансовых культуры и грамотности населения Приднестровья.

Центробанк напоминает, что в нынешнем году вступит в силу Закон «О потребительском кредите (займе)». Он позволит обеспечить защиту интересов тех, кто пользуется кредитами.

«В связи с этим будет внедрен комплекс нормативной документации, в том числе ограничивающей максимальный размер процентной ставки, а также определяющей прозрачность информирования заемщиков о ее реальном значении. Будут задействованы информационные каналы Viber и Facebook для максимально полного информирования потребителей обо всех нововведениях», - подчеркивается в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год.
  • Вчера, 19:02
  • DTV
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