9 января Президент Приднестровья заслушал доклады об эпидемиологической обстановке и положении дел в сфере здравоохранения
Главный санитарный врач ПМР проинформировала руководителя страны об эпидемиологической обстановке, оценив ее в отношении распространения острых инфекций верхних дыхательных путей как устойчиво неблагоприятную, сообщает пресс-служба главы государства
За минувшие семь дней выявлено 4238 заболевших (неделей ранее – 3288). 1709 носителей инфекции – дети в возрасте до 14 лет. Госпитализация понадобилась в 182 случаях. Это на 29% больше, чем в последнюю неделю 2022 года.
Наталья Берил отметила, что рост заболеваемости был ожидаем. Для профилактики предложено официально объявить наступление эпидемиологического периода с проведением ряда мероприятий, в том числе ограничительного характера. Их перечень будет подготовлен и обнародован профильным ведомством.
Президент считает целесообразным ввести обязательный масочный режим в медицинских учреждениях, в целом же по республике ношение масок будет рекомендацией, а не требованием. Кроме того, Вадим Красносельский отметил значимость постоянного мониторинга состояния здоровья членов больших коллективов. Речь шла, в частности, о школах и детских садах. Глава государства отметил, что сейчас школьники разобщены, а по завершении каникул риски роста заболеваемости возрастут. Чтобы избежать массового распространения вирусных инфекций, измерение температуры учеников и воспитанников должно стать привычной практикой. В детских садах и школах будут не только проверять температуру у ребят с внешними признаками заболевания, но и проводить на системной основе выборочные контрольные замеры в отдельно взятых классах и группах.
Президент спрашивал о том, как справляется с нагрузкой система здравоохранения. Профильный министр Кристина Албул сообщила, что в новогодне-рождественские праздники стационары функционировали в штатном режиме, поликлиническая служба в каникулярный период принимала пациентов 4 и 5 января, при этом в обязательном порядке работали дежурные бригады.
С 1 по 8 января в больницы обратилось порядка тысячи граждан с острыми респираторными заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей. Госпитализировано 478 человек. Наибольшая нагрузка в праздничные дни была на РКБ.
В лечгородке в эти дни пациентами с ОРЗ, пневмониями и бронхитами были заняты все койки соответствующих отделений. 5 января приняли решение развернуть дополнительный коечный фонд для носителей этих заболеваний на базе госпиталя ветеранов, рассказала Кристина Албул. Что касается коронавируса, ситуация некритичная. Граждан с COVID-19, нуждающихся в стационарном лечении, госпитализируют в основном в слободзейский госпиталь, реже – в инфекционные отделения медучреждений иных населенных пунктов республики.
Вадим Красносельский спрашивал о наличии противокоронавирусных лекарств. Министр сообщила, что они в достатке. Что касается препаратов для лечения иных заболеваний, то обеспеченность на сегодняшний день составляет 70%. Наблюдается дефицит лекарственных средств, импорт которых ограничен Республикой Молдова. Интересовался Президент и питанием в медучреждениях. По словам Кристины Албул, все лечебные заведения обеспечены продуктами на первый квартал текущего года.