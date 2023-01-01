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В 2023 году в Приднестровье повысятся предельные цены на хлеб и муку

В 2023 году в Приднестровье повысятся предельные цены на хлеб и муку

Согласно действующему законодательству государство на данный момент регулирует цены только на две группы товаров – пшеничную хлебопекарную муку первого и второго сорта, а также хлеб и хлебобулочные изделия из нее.

Как сообщили информационному агентству «Новости Приднестровья» в Министерстве экономического развития ПМР, шесть мукомольных и три хлебопекарных предприятия республики запросили повышения цен на муку и хлеб в пределах от 9 до 59 процентов.

По итогам экспертизы, пшеничная хлебопекарная мука может подорожать примерно на 10 процентов. В частности, предельная отпускная цена на муку первого сорта вырастет с 4 817 до 5 318 рублей за тонну.

Что касается хлеба, то предельная отпускная цена на булку из муки первого сорта вырастет до 5 рублей 75 копеек. Булка из смеси муки первого и второго сортов может подорожать до 5 рублей 20 копеек. Сильнее всего – на 16-17% подорожает продукция Тираспольского хлебокомбината и открытого акционерного общества «Бендерский хлеб». Продукция Рыбницкого хлебокомбината подорожает на 7%. В денежном исчислении рост цены составит от 35 до 80 копеек за булку.

Как отметили в Министерстве экономического развития, запросы на повышение цены, помимо инфляционных процессов, мотивировались ростом цен на зерно, горюче-смазочные материалы и запчасти, а также необходимостью повышения зарплаты для борьбы с оттоком квалифицированных кадров.
  • Вчера, 19:40
  • DTV
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