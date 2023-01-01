Три предприятия подали заявки на повышение тарифов на обслуживание лифтов в 2023 году. Об этом сообщило Министерство экономического развития ПМР, передаёт novostipmr.com
Заявки поступили от муниципальных унитарных предприятий: «Тираслифт», «Бендерылифт» и «Рыбницалифт». Повышение затронет в общей сложности более 87 тысяч человек, которые живут в домах, оборудованных лифтами.
По итогам экспертизы, утвержденный тариф для МУП «Тираслифт» составит 20 рублей 19 копеек с человека в месяц (на 2 рубля 54 копейки больше, чем в 2022 году). Для МУП «Бендерылифт» повышение составит 2 рубля 83 копейки – тариф вырастет до 20 рублей 19 копеек с человека в месяц. Тариф для МУП «Рыбницалифт» будет увеличен на 1 рубль 76 копеек – до 18 рублей 26 копеек с человека в месяц.
Как отметили в Министерстве экономического развития, повышение тарифов вызвано: необходимостью повышения зарплаты производственному персоналу, инфляционными процессами и ростом цен на запасные части.