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МРОТ на I квартал 2023 года

МРОТ на I квартал 2023 года

Министерство по социальной защите и труду Приднестровской молдавской Республики определило величину минимального размера оплаты труда (МРОТ) на I квартал 2023 года.

Соответствующий приказ Министерства по социальной защите и труду подписан и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики, передаёт newspmr.com

Согласно документу, с 1 января по 31 марта 2023 года установлены следующие величины МРОТ:

1). МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется законом «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих»:
- для неквалифицированных работников – 1 809 руб.;
- для квалифицированных работников – 1 989,9 руб.

2). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):
- для неквалифицированных работников – 1 978 руб.;
- для квалифицированных работников – 2 175,8 руб.

3). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):
- для неквалифицированных работников – 2 967 руб.;
- для квалифицированных работников – 3 263,7 руб.

По сравнению с предыдущим кварталом, величина минимального размера оплаты труда для бюджетников осталась неизменной, для работников других организаций выросла на 2,28%. Если сравнить с показателями за I квартал 2022 года, величина МРОТ для бюджетников – осталась неизменной, а для работников других организаций – выросла на 13,48%.
  • Сегодня, 09:55
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