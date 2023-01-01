Первые результаты аудита долга "Молдовагаз" перед "Газпромом" должны быть опубликованы в конце января. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
Источник в правлении "Молдовагаз" на условиях анонимности сказал корреспонденту СМИ, что есть серьезные опасения на предмет того, что "Газпром" не признает результаты аудита исторического долга перед ним компании "Молдовагаз", передает Point.md ссылаясь на infotag.md
Причина заключается в том, что аудиторская компания Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия), которая проводит аудит, ранее помогала "Нафтогаз-Украина" в ее споре в международном арбитраже с "Газпромом", который российский концерн проиграл.
"Причиной долга, который по балансу "Молдовагаз" составляет $709 млн, будет названо корпоративное управление компанией, а не правительство Молдовы", - сообщил источник.