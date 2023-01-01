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За девять дней - девять малышей
фото из открытых источников
В первые девять дней 2023 года в Бендерском роддоме родились 9 малышей: 5 мальчиков и 4 девочки.
Причём самым "богатым" на рождаемость стал день 3 января - в этот день на свет появились два богатыря. Новогодняя ночь и два первых дня нового года для медиков были спокойными, сообщает "Бендеры Инфо"
За аналогичный период прошлого года Бендерские медики помогли появиться на свет 10 малышам, 8 из которых - мальчики.
- Сегодня, 12:31
- DTV
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