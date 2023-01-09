Dnestr.TV

 
0

В Китае строят колоссальный ветрогенератор на рекордные 18 МВт

В Китае строят колоссальный ветрогенератор на рекордные 18 МВт

Модель H260-18MW будет оснащена ротором диаметром 260 м. Каждая лопасть генератора длиной 128 м имеет размах 53 000 кв. м. У каждой лопасти будет независимая система регулировки для снижения нагрузки.

Как сообщает CSSC Haizhuang — дочернее предприятие Китайской государственной судостроительной корпорации — 80% компонентов турбины будут изготавливаться самой компанией, чтобы по возможности избежать проблем с логистикой, передает hightech.plus

Новый ветрогенератор сможет вырабатывать 44,8 кВт*ч электричества за один оборот. Одна такая турбина в год обеспечит свыше 74 млн кВт*ч чистой энергии. Этого хватит на то, чтобы обеспечить электричеством 40 000 домохозяйств.

Западные производители — GE, Siemens Gamesa и Vestas — выпускают ветрогенераторы мощностью 15 МВт.

В октябре прототип морского ветрогенератора 14–222 DD производства испано-немецкой компании Siemens Gamesa установил мировой рекорд по выходной мощности, полученной от одной турбины за 24 часа — 359 МВт*ч. Этого хватило бы, чтобы электрокар среднего размера, вроде Tesla Model 3, проехал 1,8 млн км.

  • Сегодня, 13:05
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Внимание: фейки!
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Внимание: фейки!
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна