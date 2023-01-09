Модель H260-18MW будет оснащена ротором диаметром 260 м. Каждая лопасть генератора длиной 128 м имеет размах 53 000 кв. м. У каждой лопасти будет независимая система регулировки для снижения нагрузки.
Как сообщает CSSC Haizhuang — дочернее предприятие Китайской государственной судостроительной корпорации — 80% компонентов турбины будут изготавливаться самой компанией, чтобы по возможности избежать проблем с логистикой, передает hightech.plus
Новый ветрогенератор сможет вырабатывать 44,8 кВт*ч электричества за один оборот. Одна такая турбина в год обеспечит свыше 74 млн кВт*ч чистой энергии. Этого хватит на то, чтобы обеспечить электричеством 40 000 домохозяйств.
Западные производители — GE, Siemens Gamesa и Vestas — выпускают ветрогенераторы мощностью 15 МВт.
В октябре прототип морского ветрогенератора 14–222 DD производства испано-немецкой компании Siemens Gamesa установил мировой рекорд по выходной мощности, полученной от одной турбины за 24 часа — 359 МВт*ч. Этого хватило бы, чтобы электрокар среднего размера, вроде Tesla Model 3, проехал 1,8 млн км.