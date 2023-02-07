Как сообщили в Бюро по реинтеграции Республики Молдова, в прошлом году экспорт из ПМР в страны ЕС составил 67,1%, при этом отмечается рост в 10,2% по сравнению с показателями 2021 года – 56,9%. Также наблюдается увеличение доли импорта товаров из ЕС в Приднестровье на 4,4% с 45,7% в 2021 году до 50,1% в 2022 году, передает moldpres.md
Пять основных стран Европейского союза, с которыми осуществляется более 80% торговли: Румыния, Польша, Италия, Германия и Словакия.
«Последствия войны в Украине, а также приостановка деятельности КПП на центральном (приднестровском) участке молдавско-украинской государственной границы прямо указывают на изменение логистических цепочек и еще более выраженное перенаправление торгово-экономической деятельности в Приднестровье на рынок ЕС, а также на активизацию сотрудничества с правым берегом Днестра», — отмечается в пресс-релизе Бюро по реинтеграции.
По данным Государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в подразделениях Агентства государственных услуг зарегистрировано 2 336 хозяйствующих субъектов из Приднестровского региона, в том числе 1 850 взяты на временный учет, сообщает point.md