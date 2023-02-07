В офисе Миссии ОБСЕ в Тирасполе прошла встреча профильных специалистов по вопросам здравоохранения при участии представителей посредников и наблюдателей в переговорном процессе. Инициатива о проведении очередного заседания экспертных (рабочих) групп была обусловлена сохраняющимися сложностями при импорте востребованных медицинских препаратов на территорию Приднестровья.
«Несмотря на возникший, в том числе и в Молдове, дефицит препаратов на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, молдавская сторона продолжает демонстрировать неконструктивные подходы, отказываясь от расширения номенклатуры лекарственных средств за счёт российских и украинских производителей, а также от оптимизации излишних бюрократических процедур, применяемых в отношении фармацевтических компаний Приднестровья», — говорится в комментарии МИД Приднестровья
В 2022 году приднестровская сторона не раз ставила вопрос о том, что необходимо обеспечить бесперебойные поставки медикаментов в республику. После начала СВО в феврале прошлого года их можно ввозить только через территорию Молдовы. При этом лекарственные реестры ПМР и РМ не совпадают. Из-за этого молдавская сторона тормозит импорт, в том числе жизненно важных и социально значимых лекарств.
«Деструктивные действия РМ, как видим, провоцируют трудности со снабжением населения медикаментами как в Приднестровье, так и в самой Молдавии, ведут к дефициту и удорожанию лекарств, что негативно сказывается на здоровье и благосостоянии людей», — цитирует МИД ПМР eadaily.com
В ходе встречи стороны также обсудили ряд иных вопросов, в частности, оказание медицинской (реабилитационной) помощи детям из Приднестровья с диагнозом «Детский церебральный паралич».