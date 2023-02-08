Международный центр La Strada предупредил, что из Молдовы распространяют все больше материалов, изображающих сексуальное насилие в отношении детей. По мнению центра, несовершенство молдавского законодательства, регулирующего деятельность хостинговых компаний, отсутствие механизма защиты детей в этой сфере делают страну особенно привлекательной для распространения подобных материалов.
В центре отметили, что в 2022 году Молдова впервые оказалась в первой десятке стран, где распространены материалы, изображающие насилие над детьми. По данным Фонда наблюдения за интернетом, в стране зарегистрировали более 6 тыс. интернет-адресов, распространяющих подобные материалы, сообщает newsmaker.md
«Каждый материал о сексуальном насилии над детьми, фото или видео, имеет свою историю и представляет собой трагический, постыдный, травматический опыт. Больше всего ребенок, переживший насилие в Интернете, хочет, чтобы фото или видео с его участием в сексуальных позах исчезли. И все же каждый просмотр, каждое распространение такого материала вновь и вновь делает ребенка жертвой и заставляет его чувствовать стыд, вину и осуждение за то, что произошло», — отметила исполнительный директор центра Елена Ботезату, добавив, что в Молдове необходима горячая линия для сообщения о появлении в интернете материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми. По словам Ботезату, такая служба может появиться в Молдове в ближайшие месяцы.
При этом La Strada ссылается на статистические данные, согласно которым в 2022 году в Молдове зарегистрировали 403 уголовных дела о сексуальном насилии над детьми. Из них 52 дела связаны с использованием информационных технологий. «Каждый год мы получаем тысячи обращений от международных партнеров, например из Национального центра США по пропавшим и эксплуатируемым детям (NCMEC), о предполагаемых случаях сексуального насилия над детьми в интернете. Аналогичным образом горячие линии в Европейском союзе регулярно сообщают нам о незаконных материалах, содержащих сцены сексуального насилия над детьми, размещенных хостинговыми компаниями в Молдове, с просьбами удалить или заблокировать доступ к ним. Пора разработать национальный механизм оповещения о таких материалах, который в то же время обеспечит национальные рычаги для выявления, анализа, удаления или блокирования этих файлов незаконного содержания», — заявил глава управления расследования информационных преступлений Юрие Рошка.
В Молдове детям, пострадавшим или пережившим сексуальное насилие в интернете, помогают справиться с этим на бесплатной и анонимной платформе www. siguronline.md центра La Strada. Платформа предлагает информацию, руководство, эмоциональную поддержку и, при необходимости, направление в бесплатные службы психологической и юридической помощи для детей, родителей, учителей и специалистов в этой области.
В 2022 году к консультантам siguronline.md обратились 1249 детей и взрослых. Наиболее уязвимыми оказались дети в возрасте 13-15 лет.