В рамках профессионального обучения осужденных в Учреждении исполнения наказаний №1 Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции ПМР организовано обучение, лиц, отбывающих наказаний в виде лишения свободы по двум специальностям «Сварщик электрической дуговой сварки» и «Электробезопасность». Образовательный процесс проходит на базе ГУП«Учебно-методический центр» Министерства юстиции ПМР, передаёт gsin.gospmr.org
Заместитель начальника УИН-1 ГСИН МЮ ПМР по работе с личным составом-начальник отдела воспитательной работы, обращаясь к осужденным отметил, что обучение новым специальностям послужит их успешной адаптации, возможности трудоустройства и использования полученных профессиональных навыков после освобождения. Также напомнил, что стремление осужденных к повышению своего образовательного уровня свидетельствует о намерении честно трудиться после освобождения и ввиду этого является существенным фактором, указывающим на позитивный процесс ресоциализации, а также имеет большое значение при принятии решения об условно- досрочном освобождении осужденных.
Занятия по обеим специальностям будут проходить одновременно. Осужденные, выбравшие для освоения специальность «Сварщик электрической ручной дуговой сваркой» будут занимается в первой половине дня, выбравшие «электробезопасность» - во второй. После прохождения теоретической части курса, обучаемые приступят к практическим занятиям. Завершится курс обучения сдачей экзаменов.
Осужденные успешно сдавшие экзамен получат свидетельства сварщика с присвоением третьего разряда, а осужденные, имевшие ранее третий разряд, могут претендовать на второй, при условии выполнения на практических занятиях более сложных работ. Осужденные успешно сдавшие экзамен по специальности «Электробезопасность» получат свидетельства электротехнического персонала со II группой допуска (до 1000 Вольт).
В отношении осужденных, окончивших курсы на «отлично», администрацией УИН-1 ГСИН МЮ ПМР будет рассматриваться вопрос об их поощрении.