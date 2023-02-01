Dnestr.TV

 
0

Беляков о смене формата миротворческой операции на берегах Днестра

Беляков о смене формата миротворческой операции на берегах Днестра

Смена формата миротворческой операции на берегах Днестра возможна только после полного урегулирования конфликта между сторонами. Так сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков в интервью СМИ прокомментировал заявления председателя молдавской делегации в ОКК Александра Фленки по поводу необходимости замены миротворческой операции на некую гражданскую миссию.

Сопредседатель ОКК от Приднестровья напомнил, что гражданские наблюдатели не смогли предотвратить Бендерскую трагедию в июне 1992 года, пишет novostipmr.com.

«[Стороны] договорились о мирном урегулировании, недопущении вооруженного столкновения Приднестровья и Молдовы, в достаточно добросовестном порядке пришли гражданские наблюдатели, вышли на посты вокруг тех конфликтных зон, где предусматривались какие-то определенные столкновения. В конечном итоге, когда закопали окопы, посадили цветы и 19 июня 1992 года [это] не помешало молдавской стороне начать войну», – заявил Олег Беляков.

Также Олег Беляков напомнил, что фактически Молдова и Приднестровье до сих пор остаются сторонами неурегулированного конфликта.

«Любая смена формата миротворческой операции возможна только после полного урегулирования приднестровского конфликта, с элементами обеспечения полной безопасности граждан, проживающих на этой территории», – резюмировал сопредседатель ОКК.
  • Сегодня, 09:55
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна