Смена формата миротворческой операции на берегах Днестра возможна только после полного урегулирования конфликта между сторонами. Так сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков в интервью СМИ прокомментировал заявления председателя молдавской делегации в ОКК Александра Фленки по поводу необходимости замены миротворческой операции на некую гражданскую миссию.
Сопредседатель ОКК от Приднестровья напомнил, что гражданские наблюдатели не смогли предотвратить Бендерскую трагедию в июне 1992 года, пишет novostipmr.com.
«[Стороны] договорились о мирном урегулировании, недопущении вооруженного столкновения Приднестровья и Молдовы, в достаточно добросовестном порядке пришли гражданские наблюдатели, вышли на посты вокруг тех конфликтных зон, где предусматривались какие-то определенные столкновения. В конечном итоге, когда закопали окопы, посадили цветы и 19 июня 1992 года [это] не помешало молдавской стороне начать войну», – заявил Олег Беляков.
Также Олег Беляков напомнил, что фактически Молдова и Приднестровье до сих пор остаются сторонами неурегулированного конфликта.
«Любая смена формата миротворческой операции возможна только после полного урегулирования приднестровского конфликта, с элементами обеспечения полной безопасности граждан, проживающих на этой территории», – резюмировал сопредседатель ОКК.