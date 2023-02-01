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В США предложили прекратить помощь Украине

В США предложили прекратить помощь Украине
Фото: Unsplash

Группа республиканцев во главе с членом Палаты представителей США Мэттом Гейцем зарегистрировала "Резолюцию об усталости от Украины", в которой призвала прекратить военную и финансовую помощь Киеву и способствовать заключению мирного соглашения между Киевом и Москвой. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает korrespondent.net ссылаясь на Fox News.

В резолюции, соавторами которой включая Гейца выступили 10 республиканцев, отмечается, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину США предоставили более 110 миллиардов долларов финансовой, военной и гуманитарной помощи Киеву, в том числе более 27,4 миллиарда долларов - помощи в сфере безопасности.

Документ перечисляет военное оборудование, которое США предоставили Украине с февраля 2022 года, а также приводятся слова представителей Пентагона, которые заявили, что эта помощь "серьезно истощила запасы Соединенных Штатов, что ослабило готовность США в случае конфликта".

Республиканцы утверждают, что поддержкой Украины США непреднамеренно прилагаются к росту жертв среди гражданского населения, которых, по американским оценкам, уже 40 тысяч. Вместо этого, добавляют они, нужно направить средства на решение проблем внутри США, прежде всего миграционного кризиса.

"Мы должны приостановить любую иностранную помощь на войну в Украине и потребовать, чтобы все участники этого конфликта немедленно достигли мирного соглашения", - заявил Гейц.

Ранее на этой неделе Байден выступил с обращением на совместном заседании обеих палат Конгресса. Он назвал войну России против Украины вызовом для Америки, которая дала достойный ответ и продемонстрировала свое глобальное лидерство в защите демократии.

Напомним, Байден в ежегодном обращении к Конгрессу пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
  • Сегодня, 10:04
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