Агентство государственных услуг Молдовы сообщило, что будет индивидуализировать электромобили посредством специальных номерных знаков с белым фоном и зелеными символами (буквами и цифрами), передает МОЛДПРЕС.
Как уточнили в учреждении, путем введения специальных регистрационных знаков для электромобилей Республика Молдова присоединится к другим странам, где эта мера уже применяется в течение ряда лет, таким как Норвегия, Китай, Великобритания, Канада и др.
В 2021 году в Государственном регистре транспорта Агентства госуслуг зарегистрировано 1 132 электромобиля и 26 265 гибридных автомобилей. В 2022 году парк электромобилей, зарегистрированных в агентстве, уже составил 1 973 электромобиля и 31 643 гибридных автомобиля.
Также правительство Республики Молдова инициировало ряд законодательных изменений, касающихся энергоэффективности. Одна из заявленных целей — популяризация электромобилей и поощрение других участников дорожного движения к выбору таких транспортных средств с низким уровнем выбросов.
За последнее десятилетие мировой рынок электромобилей продемонстрировал экспоненциальный рост. По данным Международного энергетического агентства, в 2011 году во всем мире было продано около 55 тысяч электромобилей. Через 10 лет в 2021 году эта цифра увеличилась примерно до 7 млн единиц. Тенденция актуальна и в нашей стране.