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Приднестровская делегация в ОКК предлагает возобновить действие соглашения о взаимодействии правоохранительных органов сторон

Приднестровская делегация в ОКК предлагает возобновить действие соглашения о взаимодействии правоохранительных органов сторон

Приднестровская делегация в Объединенной контрольной комиссии предлагает возобновить действие Соглашения «Об основах взаимодействия Министерства внутренних дел Республики Молдова и Руководства органов внутренних дел Приднестровья» от 26 января 1999 года и Протокольного решения «О дополнительных мерах по повышению эффективности взаимодействия органов внутренних дел Республики Молдова и Приднестровья» от 26 июня 2001 года, из которых Молдова вышла в одностороннем порядке, пишет novostipmr.com.

Об этом говорится в обращении приднестровской делегации в Объединенную контрольную комиссию, принятом в связи с событиями, произошедшими в Бендерах 20 января.

Ранее молдавская делегация в ОКК распространила обращение «Относительно похищения несовершеннолетнего в г. Бендеры, район с повышенным режимом безопасности». По мнению приднестровской стороны, данное обращение является не чем иным, как «информационной провокацией, вводящей в заблуждение общественность по поводу реальных событий, имевших место в городе Бендеры 20.01.2023 г.».

«Следует заметить, что факт задержания подростка в г. Бендеры сотрудниками правоохранительных органов Приднестровья действительно был 20.01.2023 г. и для этого имелись веские основания. Однако почти вся остальная информация, которая содержится в обращении молдавской делегации № 23-14-283 от 1 февраля 2023 г., имеет своей целью очернение и дискредитацию приднестровских органов внутренних дел. Именно такие напрашиваются выводы, поскольку молдавская сторона данный вопрос вынесла на обсуждение ОКК», – отмечается в обращении приднестровской делегации.

За разъяснением порядка и оснований задержания молдавской стороне следовало бы обратиться в компетентные органы Приднестровья, отмечается в обращении приднестровской делегации в ОКК.

Как подчеркнул сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков в беседе со СМИ, в компетенцию Объединенной контрольной комиссии входит обеспечение мира между сторонами конфликта.

«Заниматься наведением правопорядка, бороться с преступностью - это исключительно функция тех структур, которые созданы специально для этого и выполняют свои задачи в Зоне безопасности», – отметил Олег Беляков, добавив, что, «когда мы обращаемся к молдавской стороне по выяснению той или иной ситуации по поводу наших граждан, нам всегда дают один и тот же ответ: обращайтесь в компетентные органы Республики Молдова».

«Мы сегодня пошли несколько дальше, мы сегодня дали наш ответ, который поступил из Министерства иностранных дел Приднестровья, и конкретно сделали ссылку, что это исключительно работа правоохранительных органов», – подчеркнул сопредседатель ОКК.

По словам Олега Белякова, в период, когда действовало соглашение о взаимодействии между правоохранительными органами сторон, все вопросы, связанные с правоохранительной деятельностью, «всегда можно было выяснить».

«…Такое взаимодействие органов внутренних дел сторон было важнейшим фактором предотвращения недопонимания в деятельности правоохранительных структур и тем более недопущения провокаций, способных дестабилизировать обстановку в Зоне безопасности, а значит, явно способствовавшим мирному урегулированию конфликта», – отмечается в обращении приднестровской делегации в ОКК.

В связи с этим приднестровская делегация предлагает возобновить действие выше названного соглашения.
  • Сегодня, 10:12
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