В отдел содействия занятости Центра социального страхования и социальной защиты города Бендеры в 2022 году обратилось 3600 граждан по различным вопросам: выбора места работы, профессионального обучения, перемены места работы, законодательства о труде и занятости, участия в программах активной политике занятости и другим вопросам. Большинство обратившихся граждан, получили консультацию и информацию от специалистов, изучили действующий банк вакансий, и, как правило, приняли решение о самостоятельном трудоустройстве, используя полученную информацию в отделе содействия занятости, сообщается на сайте Минсоцзащиты ПМР.
Официально зарегистрировано в отделе содействия занятости 644 человека, из них 287 подростков, которые были трудоустроены в летнее время, 357 человек - это граждане, официально зарегистрированные в качестве ищущих работу, из которых были признаны безработными и получали пособие по безработице - 310 человек (48,1% от всех зарегистрированных). Трудоустроено 95 человек. Процент трудоустроенных составил 26,6 %от количества зарегистрированных в качестве ищущих работу.
В течение 2022 года работодателями было заявлено 1 294 вакансии, из них по рабочим профессиям – 996 вакансий, или 77%. В 2022 году на одного гражданина, зарегистрированного в отделе содействия занятости, приходилось 3,6 вакансии из общего числа заявленных вакансий. Разрыв между спросом и предложением на рынке труда увеличивается, и структура рабочей силы не соответствует структуре ее предложения.
Среди граждан, зарегистрированных в отделе содействия занятости, наиболее многочисленными являлись следующие категории: граждане, ищущие работу впервые – 46%; граждане, не работавшие длительное время по имеющейся профессии и утратившие квалификацию – 31%; граждане, относящиеся к категории инвалидов 9%. Кроме того, у 15,8 % граждан имеются еще и ограничения трудоспособности по медицинским показаниям.
Количество безработных граждан с высшим образованием составило - 13,2 %, при этом с начальным профессиональным образованием - 20,1%. Преобладают граждане со средним общими образованием – 30,5%, с основным общим образованием - 21,5%. Наибольшее количество со средним общим образованием наблюдается среди граждан в возрасте 41-57 лет.
Наиболее востребованными на рынке труда являются следующие специальности: бухгалтер, инженер, воспитатель и педагог дополнительного образования, преподаватель предметник, медицинский работник, служащий МВД и военнослужащий. Среди рабочих профессий: водитель всех категорий, электрик, швея, рабочий строительных профессий, слесарь различного профиля, газоэлектросварщик, дворник, повар.
Граждане могут отказываться от предлагаемых вакансий по различным причинам, например, из-за оплаты и условий труда. При этом, при отказе от одного места подходящей работы гражданин снимается с учета в качестве безработного.
Наряду с этим, работодатели также могут отказывать в приеме на работу по ряду причин, например не подходят анкетные данные (возраст) - 22%; не подходит квалификация - 15%; вакансия закрыта - 41%; не подходит по состоянию здоровья - 8%; длительный перерыв в работе - 14%.
Для повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда отделом содействия занятости реализуются программы активной политики занятости, которые нацелены на приобретение новой профессии, повышение прежней квалификации, выпускникам учебных заведений на прохождение стажировки по приобретенной профессии и адаптации на современном рынке труда. Центром проводятся следующие программы «Профессиональное обучение», «Молодежная практика», «Стажер», «Шанс».
Наиболее востребована программа «Профессиональное обучение». В 2022 году 21 безработный гражданин приобрел новую профессию, в том числе 4 гражданина с ограниченными возможностями. Обучение проводилось по следующим профессиям (специальностям): газоэлектросварщик, повар, парикмахер, мастер маникюра, секретарь-делопроизводитель, оператор персональных компьютеров, продавец. В отделе открыт и функционирует учебный класс, в котором создано 4 рабочих места для дистанционного обучения, для граждан, не имеющих возможность пройти в дистанционном режиме обучение в домашних условиях.
По программе «Профессиональное обучение» сумма расходов составила 95 109 рублей, в том числе на выплату стипендий 24 798 рублей. В период обучения безработным гражданам выплачивается стипендия в размере увеличенного на 15% пособия по безработице.
В целях создания условий по приобщению несовершеннолетних к труду, получению профессиональных навыков, адаптации к трудовой деятельности проводится работа по развитию и реализации содействия занятости несовершеннолетней молодежи от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В рамках данной программы было трудоустроено 287 человек. Подростки выполняли следующие виды работ: благоустройство и озеленение территорий, реставрация библиотечного фонда, систематизация и подшив архивных данных. Работы проводились в администрации села Гиска, военном комиссариате города Бендеры, организациях общего образования города Бендеры, МУ «Централизованная библиотечная система» г. Бендеры, МУ «Культурно-досуговый центр «Шелковик», МУ «Историко – краеведческий музей» г. Бендеры.
По программе «организация занятости несовершеннолетней молодежи» расходы составили 349 820 рублей, в том числе на заработную плату несовершеннолетним гражданам 279 856 рублей.
Для дополнительной социальной поддержки и временной занятости лиц, ищущих работу организовывались оплачиваемые общественные работы (виды трудовой деятельности, как правило, не требующие предварительной профессиональной подготовки работников). В общественных работах приняли участие 3 безработных гражданина, направленные в военный комиссариат.
По программе «организация общественных работ» расходы составили 17 392 рубля, из которых оплата труда составляет 14 263 рубля, в том числе на доплату безработным гражданам расходы составили 3 129 рублей. В период участия в общественных работах за ними сохраняется право на получение причитающегося им пособия по безработице со дня заключения срочного трудового договора.