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Собственник квартиры, в которой никто не прописан, должен платить за техобслуживание лифта

Собственник квартиры, в которой никто не прописан, должен платить за техобслуживание лифта

Если в квартире многоэтажки никто не прописан, то платить за техническое обслуживание лифта должен собственник. С такой инициативой выступил Бендерский городской Совет народных депутатов, который внес проект изменений и дополнений Жилищного кодекса. Законопроект обсудили сегодня депутаты комитета Верховного Совета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ, сообщает парламентская пресс-служба.

«Проблема с оплатой работы лифтов существует давно. Есть те, кто уезжает за пределы республики и не оплачивает квитанции за лифт. Также лифтовый вопрос становится камнем преткновения при сдаче в эксплуатацию жилья. Бендерский горсовет предлагает изменить ситуацию, но системно эта инициатива проблему не решит», – выразил мнение заместитель председателя Комитета по вопросам региональной политики Антон Онуфриенко.

После обсуждения законопроекта депутаты комитета решили поддержать данный законопроект и в случае принятия его депутатским корпусом в первом чтении продолжить работу во втором чтении. Например, есть предложение начислять плату за техобслуживание лифта исходя из квадратных метров квартир. Вопрос планируют обсудить на пленарном заседании 15 февраля при рассмотрении законопроекта Бендерского горсовета.
  • Вчера, 19:41
  • DTV
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