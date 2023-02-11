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Сирийцы после землетрясения в первую очередь нуждаются в питьевой воде и продовольствии, существует риск возникновения эпидемии в пострадавших от стихии районах. Об этом заявил в пятницу в комментарии телеканалу Al Jazeera представитель регионального отделения ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Аммар Аммар.
По его словам, «сирийский народ нуждается во всех видах помощи», однако «первоочередная потребность в настоящее время — в питьевой воде и продовольствии».
«Мы опасаемся возникновения эпидемии, которая может затронуть миллионы людей, если мы сейчас не примем меры», — подчеркнул Аммар. Он также добавил, что оказываемая Сирии помощь «должна соответствовать ее потребностям».
Ранее в пятницу представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в комментарии Al Jazeera назвал сложившуюся в Сирии ситуацию катастрофической, отметив, что для оказания помощи пострадавшим требуется проявить солидарность с сирийским народом на международном уровне.