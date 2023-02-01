У местных Советов народных депутатов должно быть право в случае необходимости обращаться в суд в интересах граждан. Таково мнение группы депутатов Верховного Совета, внесших изменения в Закон «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в ПМР». Данный законопроект поддержали депутаты Комитета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ. Документ будет рекомендован к принятию в первом чтении на ближайшем пленарном заседании, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
На практике городские, районные, сельские и поселковые Советы по просьбе своих жителей смогут обратиться в суд для защиты их прав, свобод и законных интересов. Кроме этого, будет возможность обратиться в суд или Арбитражный суд для оспаривания правовых актов органов госвласти или местного самоуправления, если эти акты нарушают права и законные интересы граждан, а также в других случаях. Введение такой нормы поддерживают председатели горрайсоветов.
«На практике пока не было таких случаев для обращения в суд. Но внесение обозначенных изменений в закон позволит Совету – как районному, так и Совету народных депутатов села или поселка – в случае необходимости обратиться в суд за защитой прав гражданина, который проживает на территории Совета. Уважение человеческого достоинства, полная и безусловная защита прав и свобод гражданина является одной из основных обязанностей органов местного самоуправления», – отметила председатель Слободзейского Совета народных депутатов Татьяна Залевская.
Другая инициатива, касающаяся работы местных Советов, которую поддержал профильный комитет, вносит изменения в Закон «О статусе народных депутатов местных Советов народных депутатов ПМР». Законопроект инициировали депутаты Комитета. Руслан Гареев, Антон Онуфриенко и Борис Герман считают, что в действующем законе нужно четко прописать, в течение какого периода времени должен быть дан ответ депутату местного Совета на его запрос. Предлагается прописать – в течение 15 рабочих дней (такие же сроки предусмотрены для дачи ответа на запрос депутата Верховного Совета). Сейчас временные рамки отсутствуют, и, по мнению авторов, это приводит к возникновению противоречий в понимании нормы о даче ответа на депутатский запрос. По закону запрос может быть адресован к председателю Совета, его заместителю, главе госадминистрации города (района), главе села, поселка, местному прокурору, руководству предприятий, учреждений, расположенных на территории Совета, и др.
«Ответы должны быть даны не позднее 15 рабочих дней со дня получения запроса депутатов местных Советов, за который проголосовала сессия», – уточнил заместитель председателя Комитета по вопросам региональной политики Антон Онуфриенко.
Законопроект планируется вынести на пленарное заседание 15 февраля для рассмотрения в первом чтении.