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МИД России обвинил НАТО во вмешательстве в экономическое сотрудничество стран в Арктике

МИД России обвинил НАТО во вмешательстве в экономическое сотрудничество стран в Арктике

Североатлантический альянс все больше вмешивается в экономическое сотрудничество других стран в Арктике. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

"Конечно, нас не может не беспокоить провокационная риторика [Запада] и все более активное вовлечение в дела региона Североатлантического альянса, вмешательство этого военного союза в область экономики и мирного сотрудничества других стран в интересах устойчивого развития региона", - сказал он.

Корчунов отметил, что в последнее время в выступлениях западных партнеров звучат такие термины, как "сдерживание", "противоборство", "противостояние".

"Конечно, это не внушает большого оптимизма, поскольку мы традиционно рассматриваем Арктику в качестве зоны мира, низкой военно-политической напряженности, конструктивного сотрудничества. То есть так, как это подтвердили министры иностранных дел арктических стран в заявлении по итогам министерской встречи Арктического Совета в Рейкьявике 20 мая 2021 года", - добавил дипломат.

  • Сегодня, 11:26
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