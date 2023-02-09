Торговать вещами б/у можно без патента. Об этом шла речь на встрече с гражданами, инициированной главой госадминистрации Романом Иванченко. Для разъяснения норм действующего законодательства также был приглашен начальник налоговой инспекции по г. Бендеры Назим Оруджиев.
Как пояснил глава города, ранее в адрес Президента, госадминистрации поступали многочисленные обращения от граждан, реализующих бывшие в употреблении товары на так называемых "блошиных рынках" или «барахолках». К слову, в Бендерах для торговли подержанными вещами отведены места на оптовом (в центре) и других рынках (по районам). Заявители просили разъяснить обоснованность их перехода на патентную систему налогообложения. Президентом было дано поручение - обеспечить предоставление гражданам права продажи личных вещей б/у на территориях рынков без получения патента, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.
«Согласно действующему законодательству, реализация товара, который приобретался ранее для личного пользования, не является предпринимательской деятельностью», - отметил в ходе встречи глава Бендер Роман Иванченко. - Таким образом, патент для торговли вещами б/у (своими, личными) не требуется», - добавил он.
Часто на импровизированных прилавках в ассортименте, помимо личных вещей, можно увидеть новые, приобретённые для реализации. К примеру, это могут быть носки, платки и прочая мелочевка. В этом случае граждане должны будут оформить патент на предпринимательскую деятельность. Но он может быть получен на льготных условиях - с 70-процентной скидкой.
Еще говорилось на встрече, что найдутся и те, кто под прикрытием торговли вещами б/у попытаются обмануть государство. Они будут привлечены к ответственности.
В целом, по словам начальника налоговой инспекции по г. Бендеры Назима Оруджиева, каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке и любое решение может быть обжаловано самими же гражданами. А специалистами инспекции проводятся регулярные консультации по вопросам применения налогового законодательства.
Что касается торговли личными вещами б/у на территории города Бендеры, то она с 09.02.2023г. не требует получения разрешительных документов от госадминистрации. Об этом сказал глава Бендер в ходе встречи.