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В Британии взорвалась бомба времен Второй мировой

В Британии взорвалась бомба времен Второй мировой

В английском портовом городе Грейт-Ярмут в пятницу внезапно взорвалась метровая авиационная бомба весом 250 кг.

Снаряд пролежал на побережье со времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба полиции английского графства Норфолк.

"Боеприпас сдетонировал во время подготовки к обезвреживанию взрывной части. Никто не пострадал. Сообщений о ранениях или жертвах не поступало", – сообщает полиция.

Взрывная волна выбила несколько окон в автомобилях, повредила часть перил на мосту, а также плотину противопаводковой защиты.

По словам очевидцев, взрыв был слышен в 24 км от эпицентра.

"Бомбу несколько дней назад обнаружил частный подрядчик во время строительства моста нан местной рекой Яр. Готовились к контролируемой дезактивации снаряда, предварительно выстроив вокруг него защитный барьер из песка. В момент детонации это позволило смягчить последствия. Через несколько часов после инцидента полицейские кордоны были сняты, и жителям Грейт-Ярмута разрешили вернуться в свои дома", – сказано в сообщении.



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