Украинская православная церковь Московского патриархата получила 10 марта от дирекции национального заповедника "Киево-Печерская лавра" предупреждение о прекращении договора, заключенного 19 июля 2013 года, о бесплатном пользовании УПЦ культовыми строениями и другим государственным имуществом, расположенным на территории лавры, сообщает interfax.ru
В своем письме, текст которого опубликован на сайте лавры, и.о. директора заповедника Александр Рудник ссылается на указ президента Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
23 декабря постановлением правительства Украины была создана межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций на Украине. Данная рабочая группа установила нарушение УПЦ условий договора по использованию госимущества.
"Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины 09.03.2023 № 06/34/2234-23, на основе п. 8.1. Договора, Заповедник предупреждает о расторжении Договора с 29.03.2023 года", - сообщается в предупреждении.
Предполагается, что после того, как представители УПЦ покинут Киево-Печерскую лавру, в этом монастыре начнет работать комиссия по приему-передаче государственного имущества.
В Московском патриархате выразили возмущение по поводу решения властей Украины выселить монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.
"Это решение - апогей беззакония. Беззакония, которое творится в отношении миллионов верующих украинцев на протяжении последних лет", - написал представитель Русской православной церкви Владимир Легойда в пятницу вечером у себя в телеграм-канале.
МИД отреагировал на требования к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру
У Вашингтона не получится "не увидеть" гонения против Украинской православной церкви, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" к монахам УПЦ покинуть здание лавры, передаёт РИА Новости
"В Госдепе в курсе? Обычно соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства живо реагирует на факты религиозных притеснений. На этот раз "не увидеть" гонения на Украинскую православную церковь у Штатов не получится", - написала Захарова в Telegram-канале.
Межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций на Украине, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества, говорится в предупреждении. Содержание и детали нарушений в нем не приводятся. Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесло Киево-Печерскую Лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник Лавры – митрополит Павел (Лебедь).
Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".