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В селах Дубоссарского района в этом году будут ремонтировать соцобъекты

В селах Дубоссарского района в этом году будут ремонтировать соцобъекты

В селах Дубоссарского района в этом году продолжат: строить новые бетонные дороги, проводить капитальный ремонт социальных учреждений, улучшать инфраструктуру.

10 марта об этом говорили на совещании, которое провел глава дубоссарской госадминистрации с руководителями сельских администраций – председателями сельских советов. Руслан Чабан на совещании рассказал о запланированных работах по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и дорог на 2023 год, передаёт novostipmr.com

«2023-й год объявлен в Приднестровье Годом агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма. У нас есть предложение, чтобы капитальные виды работ были проведены в каждом сельском Совете, эти вопросы очень важны и уже давно требуют решения. Есть предложения, которые отработаны совместными рабочими группами. Безусловно, внимания требуют и другие социальные объекты и инфраструктура в селах района. Постепенно совместными усилиями мы будем реализовывать все намеченные планы», - отметил глава дубоссарской госадминистрации Руслан Чабан.

В этом году аварийные кровли планируют отремонтировать в домах культуры сел: Дойбаны-2, Гармацкое и Красный Виноградарь. Капитальный ремонт кровель требуется и в зданиях сельских советов сел Дзержинское и Гояны. В селе Дубово планируют отремонтировать входную группу у здания сельского Совета и построить новый тротуар в центральной части села. В селе Ново-Комиссаровка появится новая бетонная дорога, а в Рогах будет реализован второй этап строительства дороги от республиканской трассы к селу.

В селах Дубоссарского района в этом году будут ремонтировать соцобъекты
фото: novostipmr.com глава дубоссарской госадминистрации Руслан Чабан

На совещании говорили и о транспортном обслуживании пригородных маршрутов в Дубоссарском районе. Напомним, ранее пригородный маршрут обслуживался транспортным предприятием АТП-3, и в то время возникали срывы маршрутов в села по вине перевозчика. 3 года назад проблемную ситуацию удалось решить, был сменен перевозчик, и теперь пригородные рейсы осуществляются стабильно.

Обсуждали на совещании и состояние дорог в сельской местности. Уже несколько лет в Дубоссарском районе проводится работа по строительству новых бетонных дорог. За 3 года была возведена новая цементобетонная дорога, ведущая к селу Цыбулевка. В прошлом году также был освоен первый этап строительства новой бетонки к селу Роги. В этом году эти работы будут продолжены в данном населенном пункте. Кроме того, запланировано строительство новых участков дорог и в других селах - Красном Виноградаре и Ново-Комиссаровке.

«В капитальном ремонте нуждаются почти все дороги в нашем городе и селах района. Мы провели анализ, сколько средств необходимо для этого. По государственным дорогам потребность денежных средств в Дорожном фонде составляет 450 миллионов рублей, по дорогам местного значения необходима эквивалентная сумма. Размер Дорожного фонда не позволяет выполнить эту задачу одномоментно, поэтому мы выполняем капитальный ремонт и строительство новых бетонных дорог поэтапно. Постепенно будем решать эти вопросы», - отметил глава госадминистрации Руслан Чабан.

Говорили на совещании и об организации механизма контроля выполненных работ по ремонту дорог. Также обсуждались вопросы централизованной закупки и посадки зеленых насаждений, организации вывоза ТБО в сельской местности и другие.
  • Вчера, 20:12
  • DTV
  • Просмотров: 31
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