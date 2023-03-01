Вопросы содержания полигона ТБО обсуждались на рабочем совещании в Правительстве. В онлайн-встрече приняли участие Вице-премьеры, представители Минфина, Госслужбы экологического контроля и Бендерской госадминистрации.
На данный момент тариф на услугу по сбору и вывозу бытовых отходов сформирован таким образом, что в него заложены средства только на сбор и транспортировку мусора. Ресурсы на размещение, утилизацию или переработку ТБО не предусмотрены при калькулировании стоимости услуги ЖКХ. Между тем, содержание полигона ТБО требует значительного финансирования, а источник финансирования четко не определен. Им могут выступать в том числе средства экологических фондов, сообщает пресс-служба Правительства.
Бендерская госадминистрация делала несколько попыток включить в тариф расходы на утилизацию, но они не увенчались успехом. В то же время на содержание полигона ТБО 1,8 млн рублей ежегодно. Перекрыть удается только треть этой суммы. В результате недостающие средства становятся убытками бендерского муниципального предприятия «КоммуналДорСервис».
В результате детального обсуждения ситуации профильные ведомства представили свое видение разрешения ситуации. Звучали предложения по изменению тарифной политики, увеличению финансирования Экофонда на цели содержания полигонов твердых бытовых отходов. По поручению Премьера работа будет проводиться в направлении актуализации тарифа. Кроме того, Александр Розенберг считает необходимым создание нормативной базы для внедрения технологий переработки бытовых отходов. Именно этот этап должен быть первичным. Только после его завершения будет реализовываться проект на практике с учетом требований законодательства, в том числе в сфере охраны окружающей среды.