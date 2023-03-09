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В ЕС впервые с 2016 года выросла рождаемость

В ЕС впервые с 2016 года выросла рождаемость
Фото: открытые источники

Количество рожденных на территории Европейского Союза детей в 2021 году впервые было больше, чем годом ранее - это первый рост этого показателя с 2016-го. Об этом свидетельствуют данные Евростата, опубликованные в четверг.

В 2021 году в ЕС родились 4,09 миллиона детей - это немного больше, чем в 2020-м, когда новорожденных было 4,07.

"В целом наблюдается тенденция к уменьшению количества детей, рожденных в ЕС, которая началась в 2008 году (4,68 миллиона детей)", - отмечают в Евростате.

Общий коэффициент рождаемости (количество новорожденных, приходящихся на одну женщину репродуктивного возраста) в ЕС в 2021 году составил 1,53.

Этот показатель был самым высоким во Франции (1,84), Чехии (1,83), Румынии (1,81) и Ирландии (1,78), а самым низким - на Мальте (1,13), в Испании (1,19) и Италии (1,25).

"Коэффициент рождаемости в 2021 году был немного ниже пикового показателя 2016 года (1,57), но увеличился по сравнению с 2001 годом (1,43)", - отмечает статистическое ведомство ЕС.

Евростат не приводит причин возможного роста рождаемости, но, как отмечает Politico, это может быть связано с пандемией коронавируса и введенными ею ограничениями.

В прошлом году стало известно, что в Нидерландах впервые с 1900 года умерло больше людей, чем родилось.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, смерти не менее 15 тысяч европейцев летом 2022 напрямую связаны с экстремальной жарой.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения заявили, что еженедельное количество смертей от COVID-19 уменьшилось на 90%, считая с начала года.
  • Сегодня, 09:49
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