В Торгово-промышленной палаты состоялся круглый стол на тему «Выработка мер поддержки предприятиям, принимающим участие в практико-ориентированном (дуальном) обучении». ТПП не случайно стала участником этого круглого стола и предоставила для проведения его свою «площадку». Палата в течении нескольких лет внедряет проект дуального обучения.
Участниками круглого стола, который проводился и в очном формате, и в онлайн-режиме, стали представители: организаций среднего профессионального образования, представители предприятий, которые уже используют эту систему подготовки кадров, а также заинтересованных министерств и ведомств. Модератор круглого стола — первый заместитель руководителя Аппарата Правительства Алексей Цуркан, сообщается на сайте ТПП ПМР.
Развитию дуального образования (при нём 30-40% должно отводиться освоению теоретических знаний и 60-70% постижению практических навыков) достаточно много внимания уделил в Послании государственным органам власти и управления с постановкой задач на 2023 г. Президент Вадим Красносельский.
В послании президента сказано:
«Продолжить реализацию практико-ориентированной (дуальной) системы обучения, в том числе по таким значимым для республики профессиям и специальностям, как мехатроника в машиностроении, сельском хозяйстве и лёгкой промышленности, сборщик обуви, швея, машинист насосных станций, механизатор, электрогазосварщик, токарь. Осуществить совершенствование механизма трудоустройства выпускников организаций профессионального образования».
Также в послании отмечены и пункты, касающиеся закрепления выпускников учебных заведений профобразования на предприятиях, в, частности, посредством предоставления им налоговых льгот и преференций. Об этом напомнил, открывая круглый стол, президент Торгово-промышленной палаты ПМР Василий Кожан.
Кстати, проблема с призывом в армию выпускников учреждений профессионального образования, по словам Алексея Цуркана вполне решаемая. Во время круглого стола приводился пример Молдавского металлургического завода. Нынешнее руководство обращается с просьбами о двухгодичной отсрочке для только что окончивших учебное заведение молодых специалистов об отсрочке от призыва через Правительство к Главнокомандующему Вооружёнными силами. Отказа со стороны Президента не было. На примере ММЗ, действенная практика сегодня», с целью закрепить молодых специалистов на рабочем месте — отметил Алексей Цуркан.
Государство в течение нескольких лет предпринимает меры по предотвращению оттока специалистов. Тем не менее, как отмечали участники круглого стола, имеется масса причин, обуславливающих кадровый голод. В первую очередь на круглом столе шла речь о миграции молодых специалистов, включая и обучающихся по системе дуального образования. Так директор по управлению персоналом ОАО «Флоаре» (предприятие по производству обуви) Марина Кудленко в своем выступлении рассказала, что в Бендерском торгово-технологическом техникуме было уже два выпуска работников по специальности «сборщик обуви» по дуальной системе. Первый набор составил 11 человек. На «выходе» оказалось семеро. В итоге на «Флоаре» работает всего двое из них. Второй раз изъявили желание учиться уже 18 человек. «Выпустилось» — 10. Работает – 3. Ещё троих призвали на срочную военную службу в Вооружённые силы. По словам представителя предприятия, надежда на то, что они вернуться — мала. Выпускники учебных заведений ещё не освоились на производстве.
Но, как отмечали все участники круглого стола, самая главная проблема насыщения кадрами реального сектора экономики заключается в низком престиже профессий, занятых на производстве. Это, кстати, касается и техперсонала среднего звена, и ИТРовцев, а в первую очередь рабочих профессий. Низкая мотивация связана с размером заработной платы, проблемами с бытовым обустройством молодых специалистов, а иногда и с условиями труда. Поэтому во время круглого стола неоднократно заявлялось, что зарплаты для молодых специалистов должны быть не меньше, чем в сопредельных с Приднестровьем государствах. При этом особо подчёркивался потенциально высокий эмиграционный потенциал из ПМР в виду небольшой территории. Что же касается жилья для молодых специалистов, то, как заметил Алексей Цуркан, есть несколько вариантов решения этой проблемы. В качестве таковых рассматриваются, в том числе, за счёт государства коммерческий найм и покупка жилья.
За бюджетный счёт возможно и создание (обновление) материально-технической базы для организации обучения по дуальной системе. Правда, участники круглого стола разошлись во мнении, кого стоит снабжать современным оборудованием для подготовки специалистов – учебные заведения или же предприятия, для которых готовят по практико-ориентированной дуальной системе. Также встал вопрос о компенсациях или безвозмездных субсидиях в случаях, если предприятия по собственной инициативе приобретут всё необходимое для обучения будущих своих работников. Также поднялся вопрос об оплате наставнику, без которого практико-ориентированное (дуальное) обучение невозможно.
Во время круглого стола приводились критерии, которым должен соответствовать потенциальный наставник на предприятии. Однако, как отмечали представители предприятий, найти такового на производстве очень трудно по нескольким причинам. Первая – мало кто захочет терять в ущерб своему заработку на сдельной работе во время обучения молодёжи. Необходима материальная заинтересованность.
Во-вторых, это должен быть не только опытный работник, но ещё и педагог. В Бизнес-школе Торгово-промышленной палаты, в 2021г. обучение по курсу «Наставничество в производственном обучении при подготовке кадров по практико-ориентированной (дуальной) модели обучения» прошли обучение мастера-наставники таких предприятий как: НП ЗАО «Электромаш», ГУП «Днестрэнерго», ОАО «Рыбницкий цементный завод», ЗАО «Тираспольский комбинат хлебопродуктов», ООО «Агрокомпакт», ООО «Рист», ООО «Агролегион», ЗАО «Одема им. В.Соловьевой», ОАО «обувная фабрика Флоаре», ООО ТПФ «Интерцентр Люкс», ЗАО «Швейная фирма Вестра»
Так же, как отмечалось во время заседания круглого стола, есть серьёзные проблемы не только с поиском наставников, но и с кадрами в профессиональном образовании. По очень многим специальностям, востребованных на производстве, у нас обучение не ведётся. Некоторые предприятия находят выход. По словам директора по управлению персоналом и социальной политике Молдавского металлургического завода Виктории Грищук, в виду того, что специалистов для сталелитейного производства в Приднестровье не учат, узаконено, что молодёжь, подготовленная непосредственно на заводе, получает документы об образовании, государственного образца.
По итогам дискуссии была выработана резолюция круглого стола, состоящая из 10 пунктов, в которой учтены все предложения по развитию практико-ориентированной (дуальной) системы образования. Как отметил Алексей Цуркан, резолюция будет направлена предприятиям, организациям и учреждениям, которые принимали участие в круглом столе. Через три месяца запланировано проведение круглого стола, но уже с учётом замечаний и дополнений.