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Власти Украины предупредили о повышенной минной опасности в Черном море

Власти Украины предупредили о повышенной минной опасности в Черном море
Фото: ВМС Румынии (архивное фото)

Возникла высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивания к берегу, что чревато взрывами.

В Черном море повысилась минная опасность из-за штормовой погоды. Об этом предупредил горсовет Одессы утром в воскресенье, 12 марта.

"Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром порывы 15-18 м/с... Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность", – говорится в сообщении.

Такие погодные условия приводят к тому, что возникает высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивания к берегу, что чревато взрывами. Также мины могут дрейфовать вдоль побережья.

Ранее в курортном Коблево морскую мину прибило во время шторма к берегу. В итоге она взорвалась на берегу. Тогда обошлось без пострадавших.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:43
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