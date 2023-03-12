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Минкультуры Украины проведет ревизию в Киево-Печерской лавре

Минкультуры Украины проведет ревизию в Киево-Печерской лавре
Фото: РИА Новости.

Министерство культуры Украины проведет ревизию музейных экспонатов, включая мощи святых, в Киево-Печерской лавре после того, как ее покинут представители Украинской православной церкви, заявил в субботу глава ведомства Александр Ткаченко.

«Я хотел бы подчеркнуть на всякий случай, что, кроме недвижимого имущества, там есть еще музейные экспонаты — более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы на, так сказать, использование монахам», — сказал он в эфире телемарафона.

По словам Ткаченко, в их отношении будет ревизия, специалисты выяснят, насколько экспонаты сохранены, пишет eadaily.com. Он уточнил, что в последний раз подобную проверку проводили в 2018 году.

На сайте обители 10 марта опубликовали предупреждение и. о. гендиректора заповедника «Киево-Печерская лавра», в соответствии с которым монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Нижняя лавра, на территории которой расположены Киево-Печерский монастырь и резиденция митрополита УПЦ, по решению, принятому в 2013 году, до сих пор находилась в бессрочном пользовании УПЦ, а Верхняя лавра, где расположены Успенский собор и Трапезная церковь, — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. До 31 декабря 2022 года Успенский собор и Трапезная церковь находились в аренде у УПЦ, которая проводила там службы. 31 декабря срок аренды истек, руководство музея отказалось продлить договор. Глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний 7 января провел службу в Успенском соборе, где ранее проходили богослужения канонической церкви.

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