Как сообщили в Таможенной службе РМ, ее подразделения при поддержке Национального инспектората по расследованиям и СИБ пресекли контрабанду почти 3,3 млн пачек сигарет и 7,1 тонны табака для кальяна.
По сравнению с предыдущим годом, количество задержаний выросло на 20%, а объемы конфискованного товара увеличились в разы. Так, в 2021 году молдавские таможенники задержали 381 тыс. пачек сигарет и 158 кг кальянного табака, передает logos.press.md.
Отмечается, что в большинстве случаев сигареты были обнаружены в специально подготовленных местах транспортных средств. За весь прошлый год был задержан 31 такой автомобиль. Всего по факту контрабанды сигарет возбуждено 15 уголовных дел, задержаны 20 человек, в том числе три таможенника и один пограничник.
По данным статистики, в 2022 году теневой оборот табачных изделий в Молдове составлял порядка 7% табачного рынка. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, когда доля нелегалов была на уровне 4%.